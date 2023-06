Tre cuccioli di gheppio, specie protetta dalla legge 157/92 e dalle direttive europee, sono salvati dalla Polizia Metropolitana di Napoli, diretta dal comandante Lucia Rea. Il nido dei rapaci probabilmente era distrutto da bracconieri senza scrupoli. Il fatto è avvenuto in prossimità del Parco Nazionale del Vesuvio dove alcuni cittadini, nel territorio di San Giuseppe Vesuviano, hanno rinvenuto i piccoli di gheppio sulla strada e hanno subito allertato la Polizia Metropolitana, dopo averli messi in sicurezza per impedire che fossero investiti dagli autoveicoli.

I tre piccoli falchi sono immediatamente trasportati dagli agenti del Corpo di Polizia di piazza Matteotti all’ospedale veterinario dell’Asl Napoli 1 al Frullone per le cure del caso. I volatili saranno poi liberati in natura non appena saranno in grado di sopravvivere autonomamente. Il gheppio è un piccolo falco molto utile all’ambiente perché si nutre anche di topi. Spesso, purtroppo, viene catturato con le reti oppure vengono prelevati i giovani dai nidi per alimentare il traffico illegale di fauna selvatica.