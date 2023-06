La giunta regionale della Campania, nella sua ultima seduta, ha stabilito la data di inizio dei saldi estivi. Facendo seguito alle indicazioni della Conferenza delle Regioni-Commissione Attività Produttive, la giunta ha deciso che i saldi estivi inizieranno il prossimo 6 luglio e avranno una durata non superiore a 60 giorni. Questa decisione è condivisa dalle associazioni di categoria.

L’obiettivo è evitare che i singoli negozi avviino vendite promozionali o finte liquidazioni per presunti rinnovi di locali o lavori che non saranno mai effettuati. Rispetto all’anno scorso, la data di inizio è leggermente ritardata, passando dal 2 al 6 luglio. Questa scelta è stata fatta considerando che il 6 luglio è un giorno a metà settimana, offrendo ai napoletani la possibilità di organizzare il primo weekend del mese per fare acquisti scontati. È quindi un giorno strategico, studiato attentamente dalle associazioni dei commercianti e dalla Regione per conciliare gli interessi degli acquirenti e dei venditori.

Tuttavia, prima dell’inizio dei saldi, le associazioni di settore che difendono i diritti dei consumatori invitano i cittadini a prestare attenzione ai prezzi, fotografare i cartellini e confrontarli con quelli degli sconti. Durante i saldi invernali, infatti, sono state sollevate molte polemiche riguardo a falsi sconti apparsi nelle vetrine delle principali vie dello shopping. La Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcune linee guida fondamentali, sia per i commercianti che per i clienti, al fine di effettuare acquisti in saldo nel rispetto delle norme di sicurezza e trasparenza.

Ad esempio, la possibilità di cambiare un capo dopo l’acquisto è generalmente lasciata alla discrezione del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato. I negozianti devono accettare le carte di credito. I capi in saldo devono essere stagionali o di moda e soggetti a notevole svalutazione se non venduti entro un certo periodo di tempo. È obbligo del negoziante indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto applicato e il prezzo finale.