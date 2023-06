I carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno sventato un furto e denunciato due donne per il loro coinvolgimento in un caso di furto aggravato in concorso. Le indagini hanno portato all’identificazione delle sospettate e al recupero del borsello rubato.

L’incidente ha avuto luogo in un negozio locale, dove due donne sono entrate e hanno rubato il borsello di un uomo, contenente denaro contante e documenti personali. Tuttavia, grazie alla prontezza di riflessi dei carabinieri, le ladre non sono riuscite a sfuggire alla giustizia. Dopo la segnalazione del furto, i carabinieri hanno subito avviato un’indagine approfondita, utilizzando anche le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel negozio. Queste immagini hanno fornito importanti elementi di prova per ricostruire la dinamica dell’evento e identificare le responsabili.

Le indagini hanno portato alla denuncia in stato di libertà di una donna di 40 anni residente a Mercogliano e di una donna di 60 anni residente ad Avellino. Entrambe sono accusate di furto aggravato in concorso. Non appena le due sospettate hanno compreso di essere scoperte, hanno deciso di consegnare il borsello alle forze dell’ordine.

L’operazione condotta dai carabinieri dimostra l’efficacia e la prontezza di azione delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine e garantire la sicurezza dei cittadini. Grazie alla collaborazione tra i carabinieri e il sistema di videosorveglianza, è stato possibile identificare le due donne coinvolte e recuperare la refurtiva.

Il comandante della Stazione di Mercogliano ha sottolineato l’importanza della tempestività delle segnalazioni da parte dei cittadini e della presenza di sistemi di sicurezza come le telecamere di videosorveglianza, che possono rivelarsi strumenti fondamentali per l’identificazione e la prevenzione dei reati.

L’operazione dei carabinieri rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità e nel contrastare l’illegalità. Si spera che episodi come questo fungano da deterrente per potenziali malintenzionati e incoraggino i cittadini a segnalare prontamente qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti.