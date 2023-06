I Carabinieri del nucleo operativo e pattuglia mobile di zona di Napoli Stella hanno effettuato un arresto per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un 34enne di origini nigeriane, senza fissa dimora in Italia e clandestino. L’incidente si è verificato in un supermercato situato in piazza Cavour, dove l’uomo ha cercato di impossessarsi di una bottiglia di vino, ma è fermato dal proprietario. Secondo quanto riferito, il negoziante si è accorto del tentativo di furto e ha prontamente agito per fermare l’individuo. Tuttavia, il 34enne ha reagito in maniera violenta, impugnando dei sampietrini e colpendo il titolare, causandogli lesioni alla gamba destra. Durante l’aggressione, è stata danneggiata anche la vetrata del supermercato.

I Carabinieri, prontamente intervenuti sulla scena, hanno intimato all’uomo di fermarsi, ma questi ha deciso di fuggire. È scattato così un breve inseguimento a piedi lungo via Santa Maria di Costantinopoli. Fortunatamente, grazie all’intervento del personale del Nucleo Radiomobile di Napoli, attivato nel frattempo dalla Centrale operativa, il sospetto è stato bloccato.

Il negoziante è stato successivamente visitato e le sue lesioni sono state giudicate guaribili entro 10 giorni. Nel frattempo, il 34enne è stato condotto in una camera di sicurezza in attesa del processo.

L’episodio mette in luce il coraggio del negoziante, che ha reagito prontamente per impedire il furto e proteggere la sua proprietà. Allo stesso tempo, evidenzia la tempestività e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine nel risolvere la situazione e assicurare il sospetto alla giustizia.