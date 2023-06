I Carabinieri di Sorrento hanno arrestato un cittadino georgiano senza fissa dimora per furto aggravato. L’uomo, un 25enne già noto alle autorità, è stato individuato all’interno di un supermercato in corso Italia grazie all’attenzione del personale della sicurezza. Dopo l’avvistamento, i Carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno proceduto alla perquisizione del sospetto. Durante la perquisizione, sono state trovate colle adesive per dentiere e diversi prodotti repellenti per zanzare nelle sue tasche e nello zaino.

La merce recuperata, del valore complessivo di 270 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. Nel frattempo, l’arrestato si trova in attesa di giudizio per il reato di furto aggravato.

L’operazione delle forze dell’ordine dimostra l’importanza della vigilanza del personale di sicurezza e la prontezza di intervento dei Carabinieri nel contrastare l’attività criminale. Il recupero della merce rubata assicura una riparazione al legittimo proprietario.

La comunità di Sorrento si rassicura sapendo che le forze dell’ordine sono attive nella prevenzione e nella lotta ai reati, proteggendo la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Si attende ora l’esito del giudizio per determinare le conseguenze legali per l’arrestato e la definizione del suo coinvolgimento nel furto aggravato.