I contribuenti italiani che desiderano regolarizzare le proprie cartelle esattoriali mediante la “rottamazione” devono affrettarsi, poiché il termine per presentare le domande di adesione si avvicina rapidamente. Secondo l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’ente responsabile della riscossione dei tributi in Italia, le richieste devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il sito web dell’Agenzia entro il prossimo 30 giugno.

Tuttavia, una nota importante è che la scadenza non si applica alle zone che sono colpite dal maltempo a maggio. In conformità con il decreto Alluvione (DL n. 61/2023), i residenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, che sono gravemente colpiti dagli eventi alluvionali, hanno ottenuto una proroga di tre mesi. Pertanto, la scadenza per l’adesione alla Definizione Agevolata (“Rottamazione quater”) per questi soggetti è stata posticipata al 30 settembre 2023.

La “Rottamazione quater” consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo, senza dover pagare sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e aggio. Inoltre, le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, indipendentemente dalla denominazione degli stessi e dell’aggio. I contribuenti hanno la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione o di suddividerlo in un massimo di 18 rate da saldare entro un periodo di 5 anni.

Per evitare eventuali rallentamenti dei sistemi informatici dovuti all’elevato traffico degli ultimi giorni, si consiglia vivamente di presentare le domande di adesione in anticipo rispetto alla scadenza. Questo assicurerà che le richieste siano elaborate correttamente e che i contribuenti possano beneficiare delle agevolazioni previste dalla “Rottamazione quater”.