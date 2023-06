Il Bonus Matrimoni è un’iniziativa volta a fornire un sostegno economico alle coppie che desiderano sposarsi, ma che incontrano difficoltà finanziarie a causa dei costi elevati associati all’organizzazione e alla celebrazione di un matrimonio. Il disegno di legge presentato prevede determinati requisiti che devono essere soddisfatti per poter beneficiare di questa misura.

Ecco i requisiti principali per il Bonus Matrimoni 2023:

Età: I futuri sposi devono essere sotto i 35 anni.

Celebrare il matrimonio in Italia: Il matrimonio deve essere celebrato in territorio italiano.

ISEE: Gli sposi devono avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 23.000 euro per la coppia e 11.500 euro per persona.

Cittadinanza italiana: Gli sposi devono essere cittadini italiani da almeno 10 anni.

Il Bonus Matrimoni coprirebbe una parte delle spese sostenute fino a un massimo di 20.000 euro. Questa somma viene considerata come un rimborso e non come un finanziamento anticipato.

Le spese che possono beneficiare della detrazione fiscale fino al 20% includono:

Viaggio di nozze (fino a 700 euro)

Fedi nuziali

Catering, bar e ristorazione (fino a 700 euro)

Bomboniere

Allestimenti floreali

Abiti ed accessori

Noleggio auto

Affitto location

Wedding planner

Intrattenimento

Acconciatura e make-up

Fotografo e riprese video

È possibile presentare fino a 5 fatture per le spese soggette a rimborso.

Attualmente, non vi è conferma ufficiale da parte del governo riguardo all’approvazione del disegno di legge, ma si spera che venga presa in considerazione al fine di supportare le coppie che, a causa dei costi elevati associati al matrimonio, spesso ritardano la celebrazione.