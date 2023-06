Un alterco violento ha richiesto l’intervento della polizia in Via Concordia, quando diversi individui sono segnalati in una rissa. Gli agenti giunti sul posto hanno tempestivamente bloccato tre persone coinvolte nella rissa, mentre le altre sono riuscite a fuggire. Durante la perquisizione, una delle persone fermate è trovata in possesso di una mannaia con una lama lunga 23 centimetri, nascosta sotto la maglietta.

L’incidente ha avuto luogo in un tratto stradale di Via Concordia, dove è segnalata un’accesa disputa tra diverse persone. La rapida risposta delle forze dell’ordine ha permesso di intervenire prontamente e di bloccare tre individui coinvolti nella rissa, impedendo ulteriori episodi di violenza.

Durante la perquisizione personale di uno dei soggetti fermati, gli agenti hanno scoperto una mannaia, un’arma potenzialmente letale, nascosta sotto la maglietta. La mannaia, con una lama di 23 centimetri, è prontamente sequestrata come prova materiale.

Le tre persone coinvolte nell’alterco sono identificate come cittadini indiani, rispettivamente di 33, 50 e 30 anni. Denunciate per rissa, mentre il primo individuo è denunciato anche per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Gli altri due individui sono denunciati anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, essendo risultati irregolari.

Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sul motivo specifico della rissa o sul coinvolgimento delle altre persone che sono riuscite a fuggire dalla scena.

La polizia ha svolto un ruolo essenziale nel sedare l’alterco e nel garantire la sicurezza pubblica. Le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte dell’incidente e individuare eventuali testimoni che possano fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Questo episodio di violenza e possesso di armi illegali mette in evidenza l’importanza di un intervento tempestivo delle forze dell’ordine per prevenire gravi conseguenze. La polizia continuerà a monitorare attentamente la situazione e ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza della comunità.