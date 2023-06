Un uomo di 66 anni, Umberto Palma, è finito arrestato a Marigliano, provincia di Napoli, dai carabinieri della quarta sezione del nucleo investigativo di Napoli. L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo, essendo ricercato per reati di riciclaggio e associazione a delinquere finalizzata alla truffa in Polonia. L’arresto è avvenuto dopo un’accurata indagine condotta online e nell’ambito della vita privata dell’uomo. L’operazione di arresto è eseguita dopo una meticolosa ricerca e analisi condotta dagli investigatori sul web e nelle attività quotidiane di Umberto Palma. Gli inquirenti hanno scoperto che l’uomo si nascondeva in un casolare situato nella campagna di Marigliano. Nelle prime ore del mattino, i carabinieri hanno fatto irruzione nel casolare, svegliando l’uomo dal sonno e procedendo al suo immediato arresto.

Umberto Palma era ricercato a seguito delle accuse di aver commesso reati di riciclaggio e associazione a delinquere finalizzata alla truffa in Polonia. Secondo le indagini condotte dagli inquirenti, l’uomo avrebbe organizzato un complesso sistema di fatturazioni false e creato diverse “cartiere”, ovvero aziende fittizie che emettono fatture per transazioni inesistenti. Questo meccanismo avrebbe consentito a Palma di frodare il fisco e di riciclare denaro di provenienza illecita per un valore di milioni di euro.

Dopo essere arrestato, Umberto Palma si trova ora in attesa dell’estradizione per essere processato in Polonia, dove dovrà rispondere delle accuse a lui contestate. L’arresto è stato possibile grazie alla collaborazione e all’attività investigativa condotta dai carabinieri, che hanno dimostrato grande impegno e professionalità nel rintracciare e catturare l’uomo ricercato.