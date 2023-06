I Carabinieri hanno condotto un’operazione di controllo e perquisizione nelle città vesuviane di Torre del Greco, Ercolano, Portici e Volla. Durante il servizio notturno, sono state identificate 47 persone e controllati 34 veicoli, di cui 4 sono stati sequestrati. Sono stati effettuati anche sequestri e controlli al codice della strada. Durante le operazioni, è stato arrestato Emanuele Manzo, un 21enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri lo hanno fermato mentre guidava la sua auto lungo via Doglie e successivamente hanno perquisito la sua abitazione. Durante la perquisizione, sono stati trovati 96 grammi di hashish in un panetto e altri 67 grammi suddivisi in 13 involucri. Sono stati sequestrati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato è attualmente in attesa di giudizio.

Inoltre, durante le operazioni, sono stati fermati Francesco Losacco, un 23enne di San Giorgio a Cremano, e Giuseppe Caturano, un 18enne di San Giovanni a Teduccio, con l’accusa di rapina. Le indagini hanno raccolto prove a loro carico per una rapina avvenuta a Portici, in cui è stato rubato uno scooter Honda SH. Caturano è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish e marijuana, nonché di 220 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Lo scooter è stato restituito al proprietario legittimo. Entrambi sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto.

Altri due fermi di indiziato di delitto sono stati eseguiti nei confronti di Dario Russo, un 18enne di Ercolano, e Giacinto Di Pietro, un 21enne di Portici. I due erano fuggiti a un controllo mentre si trovavano su uno scooter risultato rubato. I Carabinieri li considerano gravemente indiziati di ricettazione.

È stato inoltre arrestato per evasione Giovanni Galdi, un 49enne di Ercolano che è stato trovato in strada nonostante fosse sottoposto all’obbligo di restare a casa.

Infine, un 19enne già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per spaccio dopo essere stato sorpreso mentre cedeva 3 grammi di hashish a un acquirente. L’acquirente, insieme ad altre due persone trovate in possesso di quantità ridotte di droga, è stato segnalato alla Prefettura.