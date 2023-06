La Giunta regionale della Campania ha recentemente adottato due importanti provvedimenti volti a sostenere il settore sanitario e a promuovere la salute dei cittadini. Con una delibera sono definiti gli indirizzi operativi per la corresponsione del contributo una tantum a sostegno del “caro energia” alle strutture sanitarie private accreditate che hanno sottoscritto i contratti per l’esercizio 2022, come previsto dal decreto legge aiuti-ter n. 144/2022. Inoltre, è approvato lo Schema di Accordo con la Commissione Prefettizia del Comune di Castellammare di Stabia, i Commissari Giudiziali e il Liquidatore della Società SINT per l’acquisizione al patrimonio regionale delle Terme “Nuove” di Castellammare, e sono destinate risorse significative per la realizzazione della nuova cittadella ospedaliera di Castellammare di Stabia.

La prima delibera riguarda l’assegnazione di un contributo una tantum alle strutture sanitarie private accreditate che hanno sottoscritto i contratti per l’esercizio 2022. Questo contributo è finalizzato a compensare l’aumento dei costi energetici sostenuti dalle strutture sanitarie a seguito dell’incremento delle tariffe elettriche. L’obiettivo è garantire la continuità delle attività sanitarie private e preservare l’accessibilità e la qualità dei servizi offerti alla comunità. La delibera fornisce gli indirizzi operativi per la corresponsione di tali contributi alle Aziende Sanitarie Locali, che si occuperanno di erogarli alle strutture interessate.

Il secondo provvedimento adottato dalla Giunta riguarda l’acquisizione al patrimonio regionale delle Terme “Nuove” di Castellammare di Stabia, attraverso lo Schema di Accordo con la Commissione Prefettizia, i Commissari Giudiziali e il Liquidatore della Società SINT. Questa operazione permetterà alla Regione Campania di assumere la gestione di questa importante struttura termale, con l’obiettivo di valorizzarla e promuoverne lo sviluppo. Sono state programmate risorse per un importo totale di 180 milioni di euro, provenienti dal POR FESR 2021-2027, al fine di acquistare e realizzare una nuova cittadella ospedaliera a Castellammare di Stabia. Questo investimento consentirà di potenziare l’offerta sanitaria nella zona, garantendo servizi di elevata qualità e rispondendo alle esigenze della popolazione locale.