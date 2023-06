L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha comunicato le previsioni per il pagamento del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza nel mese di maggio. Per i nuovi beneficiari del RdC o coloro che hanno rinnovato la domanda, si prevede che la prima ricarica sia accreditata nella prima metà del mese di giugno 2023, solitamente tra il 14 e il 16 del mese. È importante notare che questa è una stima e le date effettive potrebbero variare leggermente.

Per tutti gli altri beneficiari del RdC, la prima ricarica del 2023 dovrebbe avvenire a partire dal 27 giugno, a condizione che abbiano rinnovato tempestivamente il loro modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l’anno 2023. Il modello ISEE è un documento che attesta la situazione economica di un nucleo familiare ed è utilizzato per determinare l’accesso a determinate prestazioni sociali in Italia.

Si prevede che l’importo della ricarica del RdC rimanga invariato rispetto a quello percepito nei mesi precedenti, a meno di modifiche significative alle politiche o alle circostanze individuali dei beneficiari.

Per quanto riguarda la Pensione di Cittadinanza, le date di pagamento dovrebbero essere le stesse del RdC, poiché entrambi i benefici sono gestiti dall’INPS.

Si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INPS o di contattare direttamente l’ente per ulteriori informazioni specifiche riguardanti le date di pagamento e i dettagli delle prestazioni sociali. È importante tenere presente che queste informazioni sono soggette a possibili modifiche da parte dell’INPS e che è sempre consigliabile verificare le ultime comunicazioni ufficiali.