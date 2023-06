Ha rapinato un centro scommesse ma è rimasto invetito da un’auto mentre fuggiva ed è arrestato. Il fatto e’ accduto ieri sera a Napoli, in corso Marianella. L’uomo, con altri due complici, armati di un martello, un coltello e una pistola, ha fatto irruzione in un centro scommesse, picchiando e colpendo anchecon il martello il titolare per portare via 6.000 euro. I tre sono fuggiti ma non tutti sono riusciti a entrare nell’auto con cui andare via, dato che l’uomo arrestato e’ stato investito da un altro veicolo proveniente dal senso opposto. I carabinieri, arrivati dopo pochi istanti, lo hanno trovato a terra.

A finire in manette Gennaro Sbrizzi, 50 anni e gia’ noto alle forze dell’ordine. Era lui a stringere il martello. Ora e’ all’ospedale Cardarelli, ricoverato per una frattura pluri-frammentata al femore sinistro e in attesa del giudizio di convalida. Continuano le indagini per identificare e individuare gli altri componenti del gruppo, scappati con la refurtiva.