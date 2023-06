Un’azione criminale rapida e violenta ha sconvolto un supermercato situato in via Nazionale 900, quando due individui mascherati e armati hanno compiuto una rapina. L’episodio, che è durato meno di trenta secondi, ha lasciato i cassieri terrorizzati e ha generato paura tra i presenti, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. La rapina si è verificata intorno alle 20 di ieri sera, quando i malviventi, indossando caschi integrali e brandendo armi da fuoco, hanno fatto irruzione nel supermercato. Sotto la minaccia delle armi, i cassieri sono costretti a consegnare l’incasso della giornata. L’intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile della locale compagnia è stato immediato, richiamati dalla centrale operativa dopo la segnalazione della rapina.

Grazie alle testimonianze dei cassieri e alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno potuto ricostruire l’accaduto. I due rapinatori, armati di pistola e con i volti coperti dai caschi integrali, hanno agito rapidamente, terrorizzando i presenti e portando via il bottino. Non sono esplosi colpi d’arma da fuoco e nessuno è rimasto ferito, ma la paura si è diffusa tra le persone che si sono trovate di fronte alle armi puntate.