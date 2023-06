In un’ennesima ondata di criminalità che affligge da mesi il territorio, una banda di malviventi ha compiuto una rapina in una villa nel parco delle Orchidee, portando via contanti e gioielli dal valore stimato di circa 10.000 euro. Decine di denunce simili sono presentate ai carabinieri della locale compagnia, testimoniando l’imperversare di questi gruppi criminali. L’episodio si è verificato durante la scorsa notte in via Del Mare, una zona residenziale dove risiedono le famiglie più influenti della città. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno fatto uso di uno spray narcotizzante per stordire un’intera famiglia composta dai genitori e due figli di appena 10 anni. I fatti si sarebbero svolti dopo la mezzanotte di martedì.

I ladri hanno pianificato attentamente l’azione, riuscendo a penetrare nel parco delle Orchidee, che è sorvegliato h24, scavalcando il lato di un noto ristorante poco prima del civico 14. Successivamente, sono entrati nell’abitazione, che si sviluppa su due livelli, dopo aver divelto una finestra. L’orario dell’incursione era intorno a mezzanotte e mezza. Gli abitanti erano già a letto, e purtroppo i malviventi hanno utilizzato lo spray narcotizzante per evitare rischi.

Non essendo stato inserito il sistema d’allarme, i criminali hanno potuto agire indisturbati, rovistando nei cassetti e negli armadi delle diverse stanze. Tra le cose rubate, vi erano anche alcuni biglietti d’auguri, all’interno dei quali erano custodite diverse migliaia di euro.