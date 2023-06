Un audace assalto armato si è trasformato in un furto con scasso presso Time City, nota attività commerciale di Nola. I fatti si sono verificati intorno alle 4 della scorsa notte, quando l’attività era chiusa al pubblico. Tre individui sono entrati con la forza nella sala slot, forzando la porta d’ingresso situata in Via Circumvallazione. Armati di pistola, hanno compiuto il loro raid rapido e mirato. Una volta all’interno, i rapinatori hanno preso di mira il fondo cassa del Time City, portandolo via con loro. Il tutto è catturato da un sistema di videosorveglianza presente all’interno dell’attività commerciale. Il video è prontamente consegnato ai carabinieri della compagnia di Nola per l’indagine successiva.

I malviventi hanno lasciato un bossolo di pallottola all’esterno dell’edificio come segno della loro presenza e come prova dell’uso di armi durante il crimine. Questo elemento potrebbe fornire importanti indizi per le autorità nell’identificazione e nell’arresto dei responsabili. Le immagini del video di sorveglianza saranno fondamentali per l’indagine in corso, poiché potrebbero rivelare dettagli rilevanti sulle caratteristiche fisiche dei rapinatori e sulle modalità dell’assalto. Le forze dell’ordine stanno attualmente lavorando per identificare i sospetti e portarli alla giustizia.

Quanto avvenuto dimostra l’importanza dei sistemi di sicurezza come la videosorveglianza nell’ottenere prove concrete e tracciare le attività criminali. Allo stesso tempo, sottolinea la necessità di rafforzare le misure di sicurezza per proteggere le attività commerciali e prevenire tali episodi.