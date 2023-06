Due uomini arrestati ieri dai carabinieri della compagnia di Napoli Vomero in relazione alla rapina avvenuta il mese scorso presso l’agenzia Goldbet di Corso Marianella a Marigliano. Secondo le indagini condotte dalle autorità, i due sospettati, Pasquale Buonocore, ventitreenne, e Simone Culiersi, ventunenne incensurato, sono ritenuti gravemente indiziati di aver partecipato alla rapina in concorso con altri due soggetti già sottoposti a misura cautelare. Nel corso della rapina, avvenuta la sera del 2 giugno, tre individui mascherati e armati di martello, coltello e pistola fecero irruzione nell’agenzia di scommesse, portando via un incasso di circa seimila euro. Un quarto individuo li attendeva all’esterno a bordo di una Fiat 500 L. Inizialmente, i carabinieri della compagnia Vomero avevano arrestato uno dei quattro uomini, mentre successivamente, il 4 giugno, avevano posto in fermo di polizia giudiziaria un altro sospetto.

L’ordinanza di custodia cautelare eseguita ieri prevede la detenzione in carcere per Pasquale Buonocore, mentre Simone Culiersi è sottoposto all’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento si basa sulle attività investigative svolte successivamente alla rapina, che hanno incluso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, delle targhe e dei transiti, nonché altre attività tecniche.