Una rapina è avvenuta di recente a Pomigliano d’Arco, precisamente nella centrale Via Cantone, e sta suscitando preoccupazione e allarme nella comunità locale. Secondo le testimonianze e le informazioni circolanti online e sulle app di messaggistica, i rapinatori sarebbero arrivati sul posto a bordo di uno scooter e avrebbero compiuto l’aggressione nei confronti di un commerciante di abbigliamento. Durante la rapina, i malviventi avrebbero puntato una pistola contro il negoziante, minacciandolo e costringendolo a consegnare il denaro e altri beni di valore presenti nel negozio. In un momento di estrema tensione, è iniziata una rincorsa tra il rapinatore armato e il negoziante, che ha avuto come esito una ferita alla testa per il commerciante, causata probabilmente dalla concitazione della situazione.

Nel tentativo di favorire la loro fuga, i rapinatori avrebbero anche puntato la pistola contro una donna presente nel luogo, generando ulteriore paura e panico. Fortunatamente, nessun colpo è esploso e la donna non ha riportato ferite. Chiaramente sono in corso le indagini del caso.