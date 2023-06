Nel quartiere di Pianura, nella notte scorsa, una giovane ragazza di 17 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo via Provinciale Napoli. Mentre si trovava in sella al suo scooter, avrebbe perso il controllo del veicolo a causa di una precedenza non rispettata da un’auto. Purtroppo, l’incidente è stato solo l’inizio di una serie di eventi traumatici per la giovane. Dopo l’incidente, due ragazzi presenti nell’auto coinvolta avrebbero aggredito la minore. Spaventata e in cerca di aiuto, la ragazza ha chiesto soccorso ad alcuni amici presenti nelle vicinanze. Tuttavia, anche loro sono stati oggetto di violenza da parte degli aggressori. Uno dei giovani è stato colpito al gluteo con un coltello, mentre l’altro è stato picchiato. Entrambi hanno riportato una prognosi di 15 giorni per le ferite riportate.

I carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti tempestivamente, raggiungendo il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, dove i feriti sono stati trasportati per ricevere le cure necessarie. Allo stesso tempo, sono state avviate indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e identificare i responsabili dell’aggressione.

È fondamentale che la giustizia sia fatta e che i responsabili di questo atto di violenza siano identificati e perseguiti secondo la legge. Incidenti stradali seguiti da aggressioni rappresentano un grave problema sociale che richiede l’attenzione delle autorità competenti.