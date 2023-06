Erano prive di autorizzazione e non collegate alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per questo a Torre Annunziata sono sequestrate quattro slot machine ed il relativo incasso di 2.031 euro, mentre il titolare dell’esercizio dove si trovavano le apparecchiature è denunciato per esercizio abusivo del gioco d’azzardo (per lui anche una sanzione per avere esercitato l’attività di somministrazione di cibi e bevande senza le autorizzazioni). L’attività è portata a termine nel corso di un servizio straordinario del territorio condotto dagli agenti del locale commissariato di polizia, dai finanzieri del comando provinciale di Napoli e dal personale della polizia municipale, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, e ha riguardato in particolare corso Vittorio Emanuele III, le vie Plinio, Cuparella e Settetermini, vico Gelso, piazza Risorgimento e parco Penniniello.

Nel corso degli interventi identificate 266 persone, di cui 88 con precedenti di polizia, e controllati 98 veicoli, di cui tre sequestrati amministrativamente e uno sottoposto a fermo amministrativo; contestate in tutto sei violazioni del codice della strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica. Infine, sono controllate tredici persone sottoposte agli arresti domiciliari.