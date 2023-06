Un recente episodio di violenza di genere ha sconvolto la comunità di Lettere, provincia di Napoli, mettendo in evidenza l’urgente necessità di contrastare questa forma di violenza e di garantire i diritti e la sicurezza delle donne. L’incresciosa vicenda, caratterizzata da persecuzioni, minacce e umiliazioni gratuite, rappresenta un duro colpo alla libertà personale delle donne e richiama l’attenzione su un problema sociale profondo e diffuso.

L’orrore ha avuto inizio quando un individuo ossessionato ha iniziato a perseguitare una donna residente a Lettere. Nel corso degli ultimi mesi, la vittima ha dovuto affrontare una serie di aggressioni fisiche e verbali, che hanno provocato un vero e proprio calvario psico-esistenziale. Il culmine di questa tragedia si è verificato martedì sera, a pochi passi dalla casa della donna, quando l’aggressore ha sparato alla vittima con una pistola a salve. Fortunatamente, le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, bloccando l’uomo e sequestrando l’arma, che si è rivelata essere priva del tappo rosso di sicurezza.

Durante la perquisizione dell’abitazione del colpevole, le autorità hanno fatto una scoperta inquietante. Trovate 10 piante di cannabis, un bilancino di precisione utilizzato per pesare le sostanze stupefacenti e una quantità di marijuana già confezionata e pronta per l’uso. Di conseguenza, l’uomo è stato arrestato per atti persecutori e denunciato alle autorità competenti per il possesso di droga con finalità di spaccio. Attualmente, si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo.