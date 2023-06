Un uomo arrestato a Napoli in seguito alle accuse di maltrattamenti nei confronti del suo figlio di soli 6 mesi. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato in seguito a un’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Napoli, scaturita dalla denuncia presentata dalla madre del bambino e dalle immagini registrate da una telecamera installata nell’appartamento di famiglia. Le prove raccolte hanno rivelato episodi di violenza e vessazioni perpetrate dall’uomo, partner della madre del bambino. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – sezione IV, specializzata nella tutela delle fasce deboli della popolazione e nella violenza di genere.

L’uomo è stato arrestato in seguito alle pesanti accuse di maltrattamenti ai danni del suo figlio di soli 6 mesi. La denuncia è stata presentata dalla madre del bambino, che ha riferito degli episodi di violenza subiti dal piccolo. Le indagini sono state avviate dalla Squadra Mobile di Napoli, che ha avuto accesso alle immagini registrate da una telecamera installata nell’appartamento di famiglia.

Le prove raccolte dalle forze dell’ordine hanno rivelato la presenza di episodi vessatori e violenti commessi dall’uomo nei confronti del bambino. Le immagini registrate dalla telecamera sono state fondamentali per supportare le accuse e dimostrare la gravità dei maltrattamenti subiti dal piccolo.

Sulla base delle prove raccolte durante l’indagine, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto dell’uomo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – sezione IV, specializzata nella tutela delle fasce deboli della popolazione e nella violenza di genere. Tale misura cautelare è stata adottata al fine di tutelare la sicurezza e il benessere del bambino, nonché per garantire l’effettiva prosecuzione dell’indagine.