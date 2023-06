I Carabinieri della compagnia di Torre del Greco insieme ai militari del reggimento Campania hanno effettuato un servizio notturno a largo raggio nelle città di Torre del Greco, Ercolano, Portici e Volla, effettuando anche perquisizioni, sequestri e controlli al codice della strada. Quarantasette le persone identificate e 34 i veicoli controllati, di cui 4 sequestrati. Un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, è arrestato perché trovato in possesso di oltre 160 grammi di hashish, addosso e nella sua abitazione, dove sono sequestrati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Altri due giovani, di 18 e 23 anni, sono fermati perchè sospettati di aver rapinato uno scooter a un cittadino di Portici.

Uno dei due dovrà rispondere anche di detenzione di droga a fini di spaccio perchè trovato in possesso di diverse dosi di hashish e marjuana e di 220 euro ritenuti provento della vendita della droga. Sono invece accusati di ricettazione di uno scooter altri due ragazzi, di 18 e 21 anni: lo scorso 30 maggio erano sfuggiti a un controllo mentre erano a bordo di uno scooter risultato poi rubato. Ancora: un 19enne denunciato per spaccio perchè sorpreso mentre cedeva ad un cliente un involucro con 3 grammi di hashish. L’acquirente ed altri due trovati in possesso di modica quantità di droga, sono segnalati alla Prefettura come assuntori Infine, un 49enne di Ercolano arrestato per evasione: l’uomo, nonostante l’obbligo di restare a casa, lo hanno trovato in strada i militari della locale Tenenza ed è bloccato.