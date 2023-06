Un grave incidente evitato grazie all’intervento tempestivo della polizia locale nella città aeroportuale di Ciampino, quando un guidatore di un pullman turistico è fermato e trovato positivo ai test su alcol e droga. L’uomo, responsabile del trasporto di un gruppo di bambini in una gita scolastica delle materne, è sottoposto ai controlli di routine prima della partenza, che hanno rivelato un tasso di alcol nel sangue due volte superiore al limite consentito e la presenza di cocaina. Nonostante il ritardo, i bambini sono messi in sicurezza e sono riusciti a partire per la loro escursione grazie all’arrivo di un altro autista. La polizia locale ha ringraziato i genitori e gli insegnanti per la loro collaborazione, mentre i familiari dei bambini hanno elogiato l’intervento degli agenti per aver evitato potenziali pericoli.

Il guidatore di 45 anni, incaricato di condurre un pullman turistico per la gita scolastica, è finito quindi bloccato dalla polizia dopo essere risultato positivo ai test su alcol e droga. L’uomo aveva consumato alcol e presentava un tasso nel sangue due volte superiore al limite consentito per i conducenti dei mezzi pubblici.

Prima della partenza programmata per l’escursione, il guidatore è sottoposto a un test dell’alcol che ha dato esito positivo. La polizia locale ha notato anche una bottiglia di birra parzialmente consumata vicino al sedile di guida del pullman, indicando un consumo di alcol in un orario inappropriato. Le autorità hanno quindi deciso di approfondire i controlli, eseguendo un test antidroga che ha rilevato la positività del guidatore alla cocaina.

L’uomo è portato al comando di polizia per ulteriori accertamenti e spiegazioni. Nonostante le sue eventuali giustificazioni, è avviata una denuncia per guida sotto l’effetto di droga e alcol. Come misura precauzionale, gli è ritirata la patente di guida. Fortunatamente, i bambini a bordo del pullman non si sono accorti di nulla, ma a causa di questo incidente, la partenza per l’escursione ha subito un ritardo di circa 30 minuti.