Il 2 giugno scorso e anche ieri, il Parco archeologico di Pompei è stato il sito più visitato in Italia. Secondo i dati provvisori diffusi dal Ministero della Cultura, gli Scavi di Pompei hanno registrato 25.911 ingressi, superando i 20.100 ingressi del Colosseo. Al terzo posto si è classificata la Reggia di Caserta con 11.340 ingressi. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha commentato che la “domenica al museo” ha concluso con un grande risultato il lungo ponte dedicato alla cultura, che si è aperto con l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali il 2 giugno, istituito per la prima volta in occasione della Festa della Repubblica.

Ha sottolineato che si è trattato di due giorni straordinari di gratitudine per godere del patrimonio culturale nazionale. L’occasione ha offerto ai cittadini e ai turisti l’opportunità di scoprire o riscoprire opere e monumenti, immergendosi nella loro bellezza e nutrendo lo spirito della loro aura.