In occasione del prossimo fine settimana, che coincide con la festa della Repubblica, l’Ente Autonomo Volturno (EaV) prevede un elevato afflusso di viaggiatori sulle linee vesuviane, specialmente verso la penisola Sorrentina. Al fine di garantire la tutela dell’azienda e degli utenti che affollano stazioni e treni in questi giorni, EaV ha preso delle misure per contrastare fenomeni di microcriminalità e vandalismo. Tra le azioni messe in campo, vi è anche la richiesta di un rinforzo del personale delle forze dell’ordine alla stazione EaV di Napoli Garibaldi durante le giornate del 2, 3 e 4 giugno.

L’afflusso di viaggiatori durante i periodi festivi può portare a un aumento delle situazioni di microcriminalità e vandalismo. Per prevenire tali fenomeni e garantire la sicurezza dell’azienda e degli utenti, EaV ha deciso di adottare misure preventive. Oltre a impiegare tutte le risorse disponibili, l’ente ha richiesto il supporto del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura di Napoli. Questa richiesta mira a ottenere l’invio di personale aggiuntivo delle forze dell’ordine per presidiare la stazione EaV di Napoli Garibaldi durante il periodo critico del 2, 3 e 4 giugno.

La sicurezza pubblica è fondamentale per garantire un’esperienza piacevole e sicura ai viaggiatori che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici. L’azione di EaV nel richiedere il supporto delle forze dell’ordine dimostra un impegno concreto nel tutelare l’azienda e l’utenza. La presenza di personale di sicurezza aiuterà a dissuadere potenziali atti di vandalismo o microcriminalità, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

La richiesta di EaV al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica evidenzia l’importanza della collaborazione tra enti pubblici. In situazioni in cui è previsto un aumento significativo di viaggiatori, come nel caso di festività o eventi speciali, è cruciale che le aziende di trasporto pubblico e le forze dell’ordine lavorino insieme per garantire la sicurezza di tutti. La collaborazione tra enti permette di ottimizzare le risorse e fornire un livello di sicurezza adeguato.