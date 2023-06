Un sospiro di sollievo pervade la comunità di Ariano Irpino mentre sono avviati i lavori per la sistemazione del ponte della strada panoramica Domenico Russo-Maddalena, noto per essere stato il luogo di numerosi suicidi o tentativi di suicidio negli ultimi anni. L’amministrazione comunale, rispondendo infatti all’appello degli abitanti e delle associazioni locali, ha deciso di prendere provvedimenti concreti per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, installando barriere antiscavalco e migliorando la stabilità del ponte.

Il sindaco Enrico Franza ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel rispondere alle preoccupazioni della comunità, che ha chiesto con forza interventi per prevenire ulteriori tragedie e creare un ambiente più sicuro. L’installazione di una rete metallica anti-scavalco e il potenziamento della struttura del ponte panoramico rappresentano una risposta tangibile a queste richieste.

Per favorire l’intervento, diversi operatori commerciali si erano rivolti alla Prefettura di Avellino, che ha sostenuto le loro preoccupazioni presso il Comune. Inoltre, nel febbraio 2022, è stata costituita l’Associazione “Amici della Vita”, che ha presentato un progetto all’ufficio tecnico per l’installazione di barriere sul ponte panoramico, promuovendo lo slogan “Uniti non solo nel dolore delle tragedie, ma anche nella forza della partecipazione”.

Finalmente, l’obiettivo tanto atteso sembra essere alla portata. Il Comune ha stanziato le risorse necessarie non solo per le barriere antiscavalco, ma anche per affrontare i danni causati nel tempo dalle acque piovane a alcuni piloni del ponte. Questo dimostra l’impegno dell’amministrazione nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

La comunità di Ariano Irpino accoglie con gratitudine e sollievo l’inizio dei lavori per la sistemazione del ponte panoramico e l’installazione delle barriere antiscavalco. Questi interventi rappresentano un passo importante per prevenire ulteriori tragedie e creare un ambiente più sicuro e protetto per tutti.