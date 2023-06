Il Comitato Azzurro di Pompei ha organizzato un’asta benefica denominata “Adotta una Sagoma”, in cui sono messe all’asta le sagome cartonate dei calciatori del Napoli. Queste sagome, utilizzate per decorare via Lepanto durante i festeggiamenti per la vittoria dello storico scudetto nel campionato di Serie A, saranno vendute per sostenere la ricerca sul cancro. Tra i calciatori presenti nelle sagome all’asta ci sono Osimhen, Kim, il capitano Di Lorenzo, Lobotka, Meret e Zielinski, tra gli altri. L’obiettivo dell’iniziativa è evitare lo spreco di materiali e allo stesso tempo offrire un contributo a coloro che sono meno fortunati. Il ricavato dalla vendita all’asta delle sagome sarà devoluto alla Fondazione “Bartolo Longo III Millennio”, che sostiene la ricerca sul cancro dal 2011.

L’evento si terrà domani a Pompei, presso lo “She Bar” in via Lepanto 57 alle ore 18:30 e successivamente presso “Al caffè” in via Lepanto 91/93 alle ore 19:30. Coloro che desiderano “portarsi a casa” una sagoma dei calciatori del Napoli e contribuire a questa iniziativa benefica potranno partecipare all’asta.

L’iniziativa “Adotta una Sagoma” ha suscitato grande interesse, non solo per le sagome a grandezza naturale dei calciatori del Napoli, ma anche per sagome di altri personaggi come l’allenatore Spalletti, Maradona, Careca e persino la conduttrice Diletta Leotta.