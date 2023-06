Il Comune di Pomigliano d’Arco ha dedicato il cartellone degli eventi estivi a Akwasi Adofo Friederick, il senzatetto di 43 anni che è tragicamente deceduto la scorsa settimana a causa delle percosse inflitte da due 16enni. L’annuncio è dell’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Giovanni Russo. In segno di rispetto per la vita dell’uomo originario del Ghana, il cartellone e i relativi manifesti sono realizzati in tonalità di lutto. L’obiettivo di questa scelta è quello di pubblicizzare gli eventi con toni più contenuti, in considerazione dell’esistenza brutalmente interrotta da un atto di violenza insensata, perpetrato da individui che ora sono consegnati alla giustizia. Russo ha sottolineato l’importanza di praticare la cultura affinché il rispetto per la vita umana, la tolleranza e l’accettazione delle diversità diventino valori fondamentali nella comunità.

Tuttavia, il consigliere di minoranza Vito Fiacco ha sottolineato che la memoria di Frederick deve essere onorata non solo con gesti simbolici, ma con azioni concrete che possano veramente influire sul tessuto culturale e sociale della città. Ha evidenziato il fatto che tutti gli spettacoli previsti nel cartellone, ad eccezione di uno, sono programmati nel centro della città, dimenticando ancora una volta le periferie.

La richiesta di Fiacco invita a interrogarsi sulle disuguaglianze territoriali e sull’importanza di garantire l’accesso alla cultura e agli eventi anche nelle zone periferiche, al fine di promuovere una maggiore coesione sociale e una distribuzione equa delle opportunità culturali.