Un episodio di grande paura si è verificato a Cava dè Tirreni, dove un bambino di otto anni e sua madre sono aggrediti da due cani pitbull sfuggiti al controllo dei proprietari. L’aggressione ha avuto luogo nella frazione di Sant’Arcangelo, quando i cani sono riusciti a superare un piccolo cancello e si sono scagliati prima sul bambino e poi sulla madre, che cercava di proteggerlo. Entrambi sono trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie, con la madre che ha riportato un taglio al braccio e il bambino che presenta diverse ferite alla schiena.

Attualmente, sia la madre che il bambino sono ricoverati in ospedale per ricevere le cure appropriate. La madre sta affrontando un taglio al braccio, che richiederà probabilmente dei punti di sutura, mentre il bambino ha diverse ferite alla schiena che necessitano di attenzione medica. Gli specialisti stanno lavorando per valutare l’estensione delle lesioni e fornire il trattamento adeguato.

Le autorità locali sono impegnate nelle indagini sull’incidente e stanno cercando di determinare le responsabilità dei proprietari dei cani. È stato segnalato che i cani hanno superato un cancello, indicando una possibile negligenza da parte dei proprietari nell’assicurare una corretta contenimento degli animali. Saranno prese le opportune misure per garantire che incidenti simili non si ripetano in futuro.