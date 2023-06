Giuseppina Mascolo, una giovane donna di 29 anni residente a Sant’Antimo, si trova da undici giorni senza un tetto sopra la testa a causa di un incendio doloso. La sua situazione è diventata un vero e proprio calvario. Non solo ha perso l’appartamento in cui viveva, ma da tempo si trova anche in graduatoria per ottenere un alloggio popolare. Tuttavia, finora il Comune non ha fornito alcuna risposta positiva alle sue richieste, nonostante abbia ribadito con forza la sua situazione dopo l’incendio che le ha fatto perdere la casa. Nel frattempo, ci sono sviluppi sul fronte investigativo.

Le indagini sull’incendio spaventoso che ha rischiato di distruggere l’edificio al civico 1 di via Giuseppe Garibaldi l’11 giugno sembrano aver fatto un primo passo avanti. I carabinieri di Sant’Antimo e della compagnia di Giugliano, sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord, hanno avviato un’attività di indagine intensa. Fin dalle prime fasi, i vigili del fuoco hanno stabilito che l’incendio era di origine dolosa. Le fiamme sembrano essere generate dal gas metano fuoriuscito da una bombola, manomessa da qualcuno, mentre Giuseppina Mascolo e sua figlia di soli 3 anni non erano in casa.

I carabinieri hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali è emerso che quella mattina, poco prima dell’incendio, un uomo non residente nell’edificio, con il volto coperto da una calza scura, usciva dall’edificio in gran fretta. Gli investigatori stanno ora esaminando le amicizie e le conoscenze di Mascolo e avrebbero già un identikit del primo sospettato.

Nel frattempo, Giuseppina Mascolo si trova ancora senza un tetto sopra la testa, poiché l’appartamento devastato dall’incendio è sotto sequestro. L’avvocato penalista Paolo Romagnuolo, che assiste la giovane donna, ha presentato un’istanza al pm della Procura di Napoli Nord, ma l’ufficio inquirente ha richiesto un altro accesso all’immobile, programmato per mercoledì prossimo. Recentemente, Mascolo avrebbe dovuto incontrare il sindaco di Sant’Antimo per ottenere chiarimenti sullo scorrimento della graduatoria, ma all’ultimo momento l’incontro è stato annullato. Attraverso l’avvocato civilista Concetta Manti, Mascolo ha inviato una PEC (Posta Elettronica Certificata) per richiedere urgentemente l’assegnazione di un immobile destinato alle vittime di violenza.