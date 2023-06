Una tragica morte ha colpito la comunità di Villa Literno, quando un bracciante di origine pakistana è stato investito mortalmente da un’auto mentre si trovava in bicicletta. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando l’uomo stava probabilmente rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. Il pirata della strada responsabile dell’investimento è tuttora ricercato dalle autorità.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, l’automobilista ha travolto il bracciante in bicicletta e ha poi frenato solo alcuni metri dopo l’impatto, come indicato dalle tracce lasciate sull’asfalto. È possibile che il conducente, inizialmente, non si sia accorto della presenza dell’uomo in bicicletta, ma abbia sentito il rumore dell’impatto e si sia accorto successivamente dell’incidente. Nonostante si sia fermato, ha poi deciso di allontanarsi dalla scena.

Testimoni giunti sul luogo poco dopo l’incidente hanno riferito di aver visto un’auto di colore scuro allontanarsi dalla zona. Le indagini sono attualmente in corso per identificare il veicolo coinvolto e rintracciare il pirata della strada fuggito. Gli inquirenti stanno cercando prove e testimonianze che possano condurre all’individuazione e all’arresto del conducente responsabile dell’investimento mortale.

Dalle prime informazioni raccolte, è emerso che la bicicletta coinvolta nell’incidente non era dotata di luci o dispositivi catarifrangenti, e il tratto di via delle Dune a Villa Literno, dove si è verificato l’incidente, era scarsamente illuminato, compromettendo così la visibilità dei conducenti. Questi fattori hanno contribuito alla tragedia, rendendo difficile per l’automobilista avvistare il ciclista e reagire prontamente per evitare l’impatto.