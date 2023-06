Pomigliano d’Arco teatro di un tragico evento ieri mattina, quando i Carabinieri sono intervenuti in via Principe di Piemonte per il decesso di un uomo ancora non identificato. Secondo le prime informazioni, la vittima sembrerebbe essere un clochard, ma le indagini sono ancora in corso per confermare la sua identità. Dalle indagini svolte durante la giornata, è emerso che la vittima è finita oggetto di una violenta aggressione da parte di persone ancora non identificate. Le autorità competenti hanno provveduto al sequestro della salma al fine di eseguire l’esame autoptico, che potrebbe fornire importanti dettagli sulla dinamica dell’aggressione.

Le immagini delle videocamere di sorveglianza hanno registrato l’intera scena dell’aggressione, mostrando chiaramente tre o quattro individui che colpiscono brutalmente l’uomo. Al momento non è ancora chiaro se gli aggressori siano teppisti o altri senza fissa dimora che cercavano un posto all’interno della corte in via Principe di Piemonte.

Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, stanno conducendo un’approfondita indagine per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili. Sono in corso ulteriori analisi delle prove raccolte sul luogo del crimine e attraverso testimonianze oculari al fine di ottenere qualsiasi informazione utile per risolvere il caso.

L’omicidio di un individuo indifeso, che viveva in condizioni di precarietà, suscita indignazione e preoccupazione nella comunità locale. Si spera che le autorità riescano a identificare i colpevoli e li perseguano secondo la legge, garantendo giustizia per la vittima e la sicurezza di tutti i cittadini.