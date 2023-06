L’altro ieri sera si è verificato un episodio di violenza in piazza Garibaldi, in cui un cittadino del Gambia, già noto agli investigatori, ha aggredito i poliziotti ed è finito successivamente arrestato. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno notato tre uomini che stavano confabulando tra loro. Avvicinandosi, uno dei soggetti ha afferrato una bottiglia di vetro e l’ha lanciata contro i poliziotti. Dopo una colluttazione, l’uomo è bloccato e trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una somma di 100 euro. Gli altri due individui sono invece riusciti a fuggire.

Durante il controllo, l’uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha fornito informazioni false. Tuttavia, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, è stato identificato come un 21enne gambiano con precedenti penali e è stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi, rifiuto di fornire le proprie generalità, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità personale e lancio pericoloso di oggetti.