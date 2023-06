Padre e figlio arrestati dai carabinieri per aver realizzato una piantagione di marijuana nel terreno adiacente alla propria abitazione. È accaduto a Caiazzo, piccolo comune collinare del Casertano. In manette e poi ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio sono finiti un 71enne e il figlio di 27 anni, cui I carabinieri della Stazione di Ruviano hanno sequestrato una piccola coltivazione di marijuana composta da 39 piante, tutte in fase di crescita, alcune delle quali avevano già superato il metro di altezza, e in casa altri 3 kg di marijuana già essiccata, custodita in 5 sacchetti di plastica, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 450 euro in contanti.

I carabinieri hanno scoperto la piantagione durante un normale servizio di controllo del territorio, nel corso del quale si sono imbattuti in una recinzione elettrificata posta a protezione di un terreno di pertinenza di un’abitazione. Sono così entrati scoprendo le piante, hanno identificato i due proprietari del terreno e li hanno arrestati.