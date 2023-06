Un 49enne napoletano denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose in seguito a un incidente che ha coinvolto fuochi pirotecnici presso un istituto scolastico di via Paolo Tosti. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti dopo una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa. All’arrivo sul posto, i poliziotti sono stati informati dalla preside dell’istituto che poco prima un collaboratore scolastico aveva acceso diverse batterie di fuochi d’artificio nel parcheggio della scuola, causando non solo rumore e confusione, ma anche spavento tra coloro che si trovavano all’interno dell’edificio.

Di conseguenza, gli agenti si sono recati dall’uomo, identificato come un 49enne napoletano, e lo hanno denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose. Sarà ora chiamato a rispondere delle sue azioni di fronte all’autorità giudiziaria, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a commettere tale gesto.

L’episodio ha creato un momento di panico e preoccupazione nella scuola, dove sia gli studenti che il personale hanno vissuto un momento di grande inquietudine. È fondamentale garantire la sicurezza e la tranquillità all’interno degli istituti scolastici, che sono luoghi in cui bambini e giovani trascorrono gran parte del loro tempo.

Le autorità si sono mobilitate tempestivamente per affrontare la situazione e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Gli episodi di accensioni ed esplosioni pericolose rappresentano un grave rischio per la sicurezza pubblica e devono essere affrontati con fermezza.

È fondamentale che tutte le persone coinvolte in azioni simili comprendano le conseguenze e il pericolo che comportano. La denuncia di questo individuo invia un chiaro segnale che tali comportamenti non verranno tollerati e saranno perseguiti legalmente.

Nel rispetto del principio di giustizia, l’uomo avrà l’opportunità di spiegare le ragioni che lo hanno spinto a compiere tale gesto davanti all’autorità giudiziaria. Sono in corso indagini per determinare ulteriori dettagli sull’incidente e garantire che vengano prese tutte le misure necessarie per evitare situazioni simili in futuro.