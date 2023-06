La Commissione Agricoltura alla Camera ha approvato una risoluzione che prevede interventi urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana nei comuni del Cilento e del Vallo di Diano, situati nella provincia di Salerno. La deputata di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, ha accolto la notizia come un segnale positivo per gli allevatori e i cittadini della zona. La risoluzione impegna il Governo a sollecitare le Regioni e il commissario straordinario per la peste suina africana ad adottare tutte le misure necessarie per eradicare la malattia e prevenire la sua diffusione nelle aree non ancora colpite.

La risoluzione approvata mette in evidenza la necessità di tutelare le zone con una maggiore presenza di suini allevati e stabilimenti produttivi di carni e salumi. Si chiede al Governo di coordinare gli sforzi per garantire l’eradicazione della malattia e impedire la sua propagazione. Si sottolinea inoltre l’importanza che la Regione Campania adotti un piano di contenimento conforme al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

La deputata di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, ha enfatizzato l’urgenza di agire rapidamente per porre fine all’incubo che sta colpendo gli allevatori della zona. Ha richiesto che la Regione Campania metta in atto il piano di contenimento previsto per proteggere le aree interessate. Anche il deputato della Lega, Francesco Bruzzone, ha espresso la sua preoccupazione per la possibile diffusione della peste suina in altre regioni italiane e ha sottolineato l’importanza di adottare misure immediate per contrastare la malattia e proteggere le zone di allevamento.