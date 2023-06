La polizia a Telese Terme, nel Beneventano, dopo una indagine coordinata dalla procura retta da Aldo Policastro, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Benevento, nei confronti di un uomo di 38 anni indagato per stalking e atti sessuali nei confronti della sua ex fidanzata minorenne. Le indagini sono nate dalla querela sporta dalla ragazza, vittima di continui pedinamenti da parte dell’ex, che non esitava a minacciare chiunque frequentasse lei o i suoi familiari.

Oltre al suo racconto e alle testimonianze dei parenti, l’inchiesta si basa sulle annotazioni degli interventi della volante del commissariato e di materiale audio e filmati postati dall’indagato su Facebook.