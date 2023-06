Napoli e la sua provincia si sono trasformate in un mare di festa in seguito alla vittoria del terzo scudetto da parte della squadra partenopea. Le strade e le piazze sono state invase da una folla straripante, ma purtroppo gli eccessi e la mancanza di prudenza hanno portato a tragedie che hanno messo a dura prova il dispositivo dell’ordine pubblico nella città campana. Un incidente grave si è verificato a Pomigliano d’Arco, nella piazza Giovanni Leone, dove un giovane di 33 anni, residente ad Acerra, ha riportato gravi ferite alla mano a causa dell’esplosione di un petardo. Purtroppo, le conseguenze sono state così serie che è stato necessario l’amputazione delle falangi interessate. I carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti immediatamente per gestire la situazione e il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Uno dei drammi che si sono verificati durante le celebrazioni è stato l’infarto di un tifoso nella piazza del Plebiscito. L’uomo, colto dall’emozione e dall’intensità del momento, ha subito un malore fatale. Questo tragico evento ha gettato un’ombra sulla festa, ricordando a tutti l’importanza di prendersi cura della propria salute anche in momenti di grande entusiasmo.