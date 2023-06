Il deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha sottolineato la necessità di una “condanna esemplare” per un parcheggiatore abusivo che ha reagito con violenza dopo che gli era negato un pagamento di cinque euro. Secondo quanto riportato, il parcheggiatore ha lanciato dei bidoni contro l’auto dell’automobilista, fortunatamente senza provocare feriti. Borrelli ha definito l’azione del parcheggiatore abusivo come un caso di estorsione, sottolineando che situazioni del genere stanno diventando sempre più comuni in molte strade della città. Ha espresso preoccupazione per l’arroganza e le minacce sempre più frequenti da parte di coloro che praticano l’abusivismo nella sosta. Per affrontare questo problema, il deputato ritiene che sia necessario intensificare i controlli nelle aree in cui operano abitualmente i parcheggiatori abusivi e iniziare ad applicare loro l’accusa di estorsione, perché è questo il reato commesso.

Borrelli ha elogiato la donna che ha avuto il coraggio di opporsi a questa situazione e ha espresso la speranza che molti altri cittadini seguano il suo esempio. È fondamentale dare segnali concreti per contrastare questa piaga, proteggendo i cittadini e garantendo la sicurezza nelle strade della città.

La violenza e l’estorsione da parte dei parcheggiatori abusivi rappresentano un problema serio che richiede un’azione decisa da parte delle autorità competenti. La tutela dei diritti dei cittadini e la prevenzione di situazioni di violenza devono essere una priorità per garantire un ambiente urbano sicuro e vivibile per tutti.