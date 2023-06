La comunità è profondamente commossa per i funerali dei tre giovani motociclisti che hanno perso la vita in un tragico incidente stradale. Le vittime, Emilio D’Avella, Pamela Mustone ed Emanuele Serafino, sono composte nell’obitorio degli Ospedali Riuniti di Foggia e sono poi scortate al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino per il rito funebre. Il vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, monsignor Sergio Melillo, ha presieduto la cerimonia, esprimendo parole di conforto e riflessione sulla grande sofferenza che ha colpito le famiglie e la comunità. Nonostante il dolore insopportabile, le persone hanno mostrato un profondo rispetto e compostezza durante l’ultimo saluto.

Il vescovo Melillo ha sottolineato che di fronte a una tale tragedia, il silenzio può essere sufficiente, le lacrime dei genitori e di coloro che hanno amato Emilio, Pamela ed Emanuele parlano da sole. Il dolore e il mistero della morte lasciano tutti attoniti, ma la forza principale è stata il calore e il sostegno di migliaia di persone che hanno partecipato alla fiaccolata e si sono radunate per dare l’ultimo saluto alle vittime.

Alla celebrazione hanno preso parte i sacerdoti della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia e di Montecalvo, insieme alle autorità locali e ai rappresentanti delle forze dell’ordine. Le salme sono scortate dalla polizia municipale per garantire un accesso rapido al palazzetto dello sport. Le associazioni di volontariato hanno svolto un ruolo prezioso durante la fiaccolata ed erano presenti anche delegazioni provenienti da altri comuni per esprimere solidarietà alle famiglie colpite dalla tragedia.