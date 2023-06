A quasi un mese dalla chiamata alle urne, ieri la proclamazione dei Consiglieri eletti che i cittadini hanno scelto alla guida della città di Palma Campania per il quinquennio 2023/2028. Sono 10 i seggi che si è aggiudicato il Sindaco Aniello Donnarumma ripartiti su due liste: 6 seggi sono per la lista Palma2028 e 4 per la lista Orgoglio Palmese. Nessun seggio è scattato invece per la terza lista, sempre a sostegno di Donnarumma Sindaco , Terra Nostra.

Una Maggioranza sotto il segno della continuità, con ben 6 consiglieri appartenenti alla precedente amministrazione Donnarumma tra le fila della maggioranza mentre tra le nuove entrate ritroviamo un ex consigliera di minoranza .

I Consiglieri eletti per Palma 2028 sono

Elvira Franzese

Giuseppe Ferrante

Luigi Albano

Donatella Isernia

Gina Santella

Pasquale Carbone

Mentre per Orgoglio Palmese abbiamo

Aniello Gemito

Mariagiovanna Peluso

Aniello Nunziata

Salvatore Montanino.

Per l’ opposizione, guidata dal candidato sindaco Domenico Rainone sono scattati invece 5 seggi

A comporre la minoranza con Domenico Rainone abbiamo:

per la lista Palma di tutti i Consiglieri

Luciano Carbone

Sorrentino Luigi

Marilina Antonelli

2 sono invece per la lista liberi e forti

Felice Trocchia ( sarà il consiglio comunale a decretare la sostituzione che vede entrare così la candidata Maria Saviano)

Salvatore Mancone

Per quanto riguarda gli incarichi da Assessori e la Carica di Vicesindaco per il momento saranno tutti esterni, professionisti a vario titolo e con specifiche competenze.

Le figure sono state individuate e rese note mentre per le specifiche deleghe affidate ad ognuno resta ancora il riservo .

Gli assessori esterni scelti saranno annunciati a breve e tutto vira su:

Mario Mele

Italia Ferraro

Mariasaveria Carbone

Carmine Lauri

Giovanni Bosone

Elvira Franzese sarebbe invece il nuovo Presidente del Consiglio.

Nei prossimi 10 giorni sarà indetto il primo Consiglio Comunale dell’Amministrazione Donnarumma bis e si entrera’ dunque nel vivo del nuovo scenario politico locale che nei mesi avvenire, ipotesi scaturita da varie indiscrezioni che circolano tra i corridoi in via Municipio, potrebbe subire alcune variazioni .