Ieri alle 15,a Palma Campania presso il teatro Comunale di Via Municipio, si è svolto il primo consiglio comunale della nuova amministrazione guidata dal sindaco Nello Donnarumma: l’ amministrazione Donnarumma bis. Nove i punti all’ordine del giorno: il giuramento del Sindaco, l’elezione del Presidente del Consiglio, la comunicazione della composizione della nuova Giunta Comunale. Oltre alla convalida degli eletti nelle ultime elezioni amministrative e la surroga del consigliere comunale, il dott. Felice Trocchia. Alla carica di Presidente del Consiglio la Dottoressa Elvira Franzese: è la prima eletta di questa tornata elettorale,nprimeggiando su ben 80 candidati totali.

“Donna di politica” sullo scenario palmese e non, da 15 anni impegnata attivamente, dapprima con l’Amministrazione Carbone, successivamente al fianco di Donnarumma, ha ricoperto negli anni i ruoli di consigliere, assessore e vicesindaco, arrivando attualmente a ricoprire la per la prima volta nella sua carriera politica, la carica di Presidente del Consiglio. Ad eleggere Franzese come Presidente del Consiglio tutta la maggioranza compatta mentre l’opposizione si è astenuta dal voto motivando tale scelta in virtù di una mancata comunicazione sull’orientamento di chi fosse individuato a ricoprire tale ruolo.

“Saro’ il Presidente di tutti, aperta, imparziale e disponibile con tutti. Tra tutte le cariche che ho rivestito questa mancava, mi inorgoglisce sicuramente aver ricevuto la vostra fiducia diventa per me una sfida nel dare sempre di più. Farò del mio meglio, seguendo le orme di chi mi ha preceduto e come sempre ci metterò il cuore affinché si possa lavorare per dare il meglio alla nostra città “ queste le prime parole cariche di emozione che il Presidente

Franzese ha rivolto all’ assise immediatamente dopo la sua nomina.

Durante la seduta sono presentati anche i componenti esterni della giunta e le rispettive deleghe: si tratta di Italia Ferraro (vicesindaco con delega a legalità, beni confiscati, alloggi di edilizia popolare), Carmine Lauri (politiche sociali e affari generali), Mario Rosario Miele (sviluppo del territorio e marketing territoriale), Giovanni Bosone (contenzioso, grandi eventi, politiche per il lavoro), Maria Saveria Carbone (personale e risorse umane).

Conferiti invece ai consiglieri comunali, i seguenti incarichi specifici di collaborazione:

a Giuseppe Ferrante legge 328, immigrazione e sicurezza, politiche giovanili ed associazionismo, trasporti; a Luigi Albano urbanistica e pianificazione comunale; a Luigia Teresa Santella protezione civile e politiche per gli anziani e per la famiglia; a Donata Isernia politiche per la scuola, pari opportunità, rapporti con le istituzioni; a Pasquale Carbone attività produttive, sviluppo economico e commerciale, aree industriali; ad Aniello Gemito politiche per lo sport, randagismo e gemellaggi; a Mariagiovanna Peluso sanità e salute, università, bilancio e programmazione; ad Aniello Nunziata Carnevale e ambiente; a Salvatore Montanino manutenzione, smart city, politiche agricole.

Nell’opposizione entra in surroga del Dottor Felice Trocchia, la prima non eletta Maria Saviano. Presentati anche i capogruppo per Palma 2028 e Orgoglio Palmese: rispettivamente i Consiglieri Albano e Nunziata.