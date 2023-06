Domani sera alle ore 20:00 nella centralissima Piazza De Martino l’Amministrazione comunale dice Grazie alla sua Città. Un momento di festa senza bandiera un modo per festeggiare questo nuovo quinquennio targato Donnarumma: e se Boris si interroga su cosa sia questa festa del Grazie noi una risposta invece l’ abbiamo avuta dall’ avvocato Gourmet Sergio Sbarra uno dei protagonisti dell’ Olivella Team insieme al grafico Massimiliano Paradiso e Antonio Mattiello ( presidente Aicast).

Alla tipica festa Calabrese a Palma sarà una tipica festa palmese tra cibo stellato e specialità enogastronomiche: il mood quello di Olivella che annuncia così anche la prossima edizione prevista per fine estate/inizio autunno che ormai si attesta come appuntamento fisso.

“Un’ occasione di festa, fortemente voluta dal Sindaco Nello Donnarumma e tutti i suoi consiglieri eletti , per ringraziare la cittadinanza per i risultati ottenuti nell’ultima tornata elettorale: un grazie reso ancora più bello accompagnato da ottimo cibo di alcune grandi firme del territorio e non. Come organizzatori di Olivella, siamo ben contenti ed entusiasti nel dare man forte a tale evento e di questo ringraziamo sicuramente l’ Amministrazione che ci tiene presenti in eventi di tale importanza soprattutto simbolica”

Tra gli Chef troviamo:

Luigi Salomone

Angelo Borghese

Gabriele Martinelli

Rocco Peluso del ristorante palmese Cerere e Bacco.

Immancabili poi i piatti preparati dallo chef autodidatta Biagio Ferrara, protagonista indiscusso con le sue specialità degli eventi made in Palma. Non solo chef ma anche eccellenze locali della Pizza con Carlo De Luca ( Oro Bianco) e Gennaro Catapano ( Pizzeria Jolly) E non poteva mancare la degustazione di dolci eccellenze con i Babà della Babberia e

una torta preparata dal PastryChef Salvatore Tortora Va inoltre ringraziato il Pastificio Falco che si occuperà della fornitura di pasta e tutti coloro che contribuiscono alla riuscita dell’ evento dall’ organizzazione, agli allestimenti , al servizio d’ordine e quant’altro è necessario .

La festa c’è, Il suo perché del Grazie anche, Il calore tipico Palmese lo possiamo

immaginare… Sulle quaglie non è dato sapere, resta uno dei punti da scoprire.

Appuntamento a domani ore 20 piazza De Martino .