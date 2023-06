Lunedì, 5 giugno 2023 presso il Palazzo mediceo di Ottaviano si è svolta la manifestazione finale del Progetto Steam di cui il liceo Diaz di Ottaviano (Na) è stato scuola capofila. La sperimentazione dell’educazione STEAM, che connette varie discipline con l’uso delle tecnologie, ha infatti coinvolto 1050 studenti di scuole diverse e di 4 regioni italiane: l’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Casalnuovo di Napoli, il liceo De Liguori di Acerra per la Campania; l’I.C. Colleferro per il Lazio; l’I.C. Correggio per l’Emilia Romagna e gli Istituti Comprensivi Bella e Stella della Basilicata.

L’idea progettuale, lanciata tempo prima dal precedente Dirigente del liceo Diaz, Sebastiano Pesce, si è realizzata grazie a docenti esperti e tutor con competenza, passione ed impegno. Anna Giugliano, attuale Dirigente della scuola capofila, ha moderato l’evento e ha dichiarato che sono realizzati 42 moduli con cui sono stati raggiunti ottimi risultati. Molti prodotti finali sono inoltre mostrati al pubblico, accolto nella storica scuderia del Palazzo mediceo.

Tra gli ospiti: Ettore Acerra, Direttore Generale dell’USR per la Campania; Carmine Cimmino, studioso e storico ottavianese; Francesco Urraro, Presidente del Consiglio di Stato e Biagio Simonetti, sindaco di Ottaviano che ha promesso “la piena disponibilità alle scuole ottavianesi offrendo gli strumenti di crescita nelle più ampie forme possibili”.

Le informazioni storico- locali sono offerte da Carmine Cimmino, cultore della Storia ottavianese. Una giornata ricca e non sono mancate degustazioni e buffet, allestiti all’interno delle sale del palazzo e nei giardini antistanti. Dopo pranzo hanno avuto luogo delle attività ludico – ricreative e dei laboratori di chimica, fisica, a cura degli alunni del Diaz, nel parco verde adiacente al Palazzo mediceo.

La manifestazione si è conclusa a Piazza San Francesco con l’esibizione dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo Mimmo Beneventano di Ottaviano (Na).