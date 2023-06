Sarno ha recentemente ospitato un importante evento nel campo dell’assistenza sanitaria, con la presentazione del Percorso di Accompagnamento alla Nascita e del Corso di Primo Soccorso Pediatrico. L’iniziativa, tenutasi presso la sala convegni dell’ospedale Martiri del Villa Malta, ha attirato operatori sanitari e neo genitori desiderosi di acquisire competenze fondamentali in questi ambiti.

Il dott. Rocco Calabrese, Direttore sanitario del presidio ospedaliero di Sarno, ha sostenuto con forza la realizzazione di tale iniziativa. Ha evidenziato come il Percorso di Accompagnamento alla Nascita sia uno strumento fondamentale per supportare le future coppie genitoriali durante tutto il percorso della gravidanza, fino al momento del parto e oltre. L’obiettivo principale è fornire loro le informazioni necessarie per affrontare con consapevolezza questo importante momento della vita.

Il dott. Carlo Carravetta, Primario di Ginecologia ed Ostetricia, ha sottolineato l’importanza del corso di accompagnamento alla nascita, descrivendolo come un’opportunità unica per le future mamme e i futuri papà di acquisire competenze pratiche e teoriche. Durante l’evento, l’Ostetrica Dalila Iodice ha fornito dettagliate spiegazioni sulle attività svolte durante il corso, sia prima che dopo il parto, per garantire un percorso di accompagnamento completo e mirato.

Alla manifestazione hanno partecipato anche importanti figure dell’ambito sanitario, tra cui il dott. Primo Sergianni, Direttore Sanitario dell’ASL di Salerno, il dott. Luigi Lupo, Direttore Sanitario dell’ASL 62 di Salerno, e il Sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora. La loro presenza ha sottolineato l’importanza e l’impegno delle istituzioni locali nel promuovere la salute e il benessere della comunità.

Durante l’evento è stato presentato anche il Corso di Primo Soccorso Pediatrico e Manovre di Disostruzione e Rianimazione Neonatale, rivolto principalmente ai neo genitori. Questo corso si propone di fornire loro le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza che potrebbero coinvolgere il loro bambino, fornendo le giuste conoscenze e tecniche di pronto intervento.