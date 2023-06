Avevano organizzato una rapina ad un uomo che doveva ritirare 55mila euro da una ditta grazie alla complicità di due dipendenti dell’azienda, ma il ‘colpo’ fallì per l’intervento della squadra mobile di NAPOLI che riuscì ad arrestare uno dei criminali coinvolti nell’azione. Per quel tentativo di rapina aggravata, avvenuta a maggio dello scorso anno, oggi altre cinque persone sonoarrestate dagli agenti della Polizia di Stato che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P del Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura.

I cinque, Giuseppe Esposito (64 anni), Raffaele Ibello (46 anni), Agostino Sifo (67 anni), Walter Tarantino (63 anni) ed il 26enne Vincenzo Corrado, sono ritenuti i presunti autori della tentata rapina aggravata avvenuta a maggio 2022 a Volla, in concorso tra loro e con il 25enne Giovanni Galletto, in danno di una persona che aveva appena ricevuto 55mila euro in contanti da una ditta del territorio.

Secondo gli inquirenti, nella rapina erano coinvolti un dipendente della ditta, Ibello, ed il rappresentante legale, Sifo, che aveva consegnato il denaro alla vittima. I due avrebbero segnalato, in cambio di una parte della refurtiva, gli spostamenti della vittima agli autori materiali della rapina reclutati da Tarantino. Ad avvicinare la vittima, allertati dai ‘basisti’, sono stati Esposito insieme con Corrado e Galletto. Ma la rapina fallì per l’intervento della squadra mobile di NAPOLI che arrestò Galletto, giudicato separatamente nell’ambito di un altro procedimento penale e tuttora detenuto.