La situazione è diventata così critica che persino persone che si erano allontanate solo per bere un caffè hanno assistito alla scomparsa delle proprie auto in un battito di ciglia. Anche coloro che si recano per brevi acquisti al Centro Commerciale I Pini hanno subito il furto dei loro veicoli. I clienti dei locali Gelosia, Mi Svago e Nerofumo hanno riportato la scomparsa delle proprie autovetture al momento di lasciare il locale.

È importante sottolineare che le auto rubate erano dotate di sistemi antifurto sofisticati, come bloccasterzo e localizzatori satellitari. Tuttavia, i ladri agiscono con grande rapidità, arrivando sul luogo del furto con due auto.

Dalle prime indagini, è emerso che le bande di ladri di veicoli sono napoletane, provenienti dal quartiere Barra-Ponticelli, e competono con altri malviventi della zona delle Salicelle.

Le forze dell’ordine sono attualmente sulle tracce di una Renault Clio sospettata di essere coinvolta in questi furti.

Gli episodi di furto hanno causato disperazione tra i residenti e i visitatori del quartiere. Recentemente, tre ragazze hanno pianto disperate quando hanno scoperto che le auto che avevano parcheggiato in via Kennedy erano scomparse: una Fiat 500 e una Jeep Renegade nuovissime. Anche i titolari dei locali della zona sono stati colpiti dal furto delle proprie auto. Ieri mattina, due proprietari di veicoli hanno denunciato il furto di una Range Rover e di una BMW. Una delle vittime ha subito il furto della sua Fiat 500 due volte: la prima volta a Casavatore, ma è stata fortunata a ritrovarla, solo per vederla rubata nuovamente in via Libertà ad Afragola. Si tratta di una Fiat 500 di recente acquisto.

La comunità locale è ora in allerta e le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e le indagini per individuare e arrestare i responsabili di questi furti, al fine di ripristinare la tranquillità nel quartiere e garantire la sicurezza dei cittadini.