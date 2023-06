Sace e UniCredit sono a sostegno di Nusco, l’azienda con sede a Nola attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro con il marchio Nusco. Nusco è quotata sul mercato Euronext Growth di Milano e ha ricevuto una garanzia green da parte di UniCredit per coprire un doppio finanziamento per un totale di 2,5 milioni di euro. L’obiettivo di questa operazione è quello di innovare completamente la linea produttiva dello stabilimento dedicato alla produzione di infissi in legno, introducendo macchinari all’avanguardia per individuare opportunità di recupero e riutilizzo dei materiali. Inoltre, verranno installati impianti fotovoltaici nei tre stabilimenti della zona industriale di Nola-Boscofangone al fine di ridurre i consumi e migliorare la sostenibilità.

Nusco opera dal 1968 e ha la sua principale sede operativa e produttiva a Nola, che si estende su oltre 40.000 metri quadrati. Presso il quartier generale di Nola si trovano gli uffici e uno showroom con una superficie espositiva di 2.000 metri quadrati. La capacità produttiva degli impianti è di 500 unità al giorno, con un potenziale totale di 120.000 porte e 90.000 infissi all’anno. Sace, un gruppo assicurativo-finanziario italiano controllato direttamente dal Ministero dell’Economia, è attualmente guidata dal presidente e amministratore delegato Luigi Nusco. Nusco vanta circa un migliaio di rivenditori autorizzati multimarca, 57 franchising in tutta Italia e quattro filiali commerciali in Kuwait, Azerbaigian, Emirati Arabi (Dubai) e Libia.

Nusco Porte, oggi Nusco SpA, opera nel settore delle porte e degli infissi, con una quota di mercato tra le più alte del settore negli ultimi anni, secondo Databank.

“Questa operazione di finanziamento rappresenta per noi un traguardo importante e ci consente di continuare il nostro percorso di crescita, sempre più incentrato sui principi dello sviluppo sostenibile e dell’efficienza energetica. L’introduzione di soluzioni che rispettino il processo di economia circolare e favoriscano un uso oculato delle risorse a beneficio dell’intera filiera si inserisce perfettamente nella nostra strategia di sviluppo e dimostra l’attenzione della Società verso la riduzione dell’impatto ambientale degli impianti produttivi”, ha dichiarato Luigi Nusco, presidente e amministratore delegato di Nusco. “Per il 2022, Nusco ha presentato il suo primo Report di Sostenibilità, a conferma del nostro impegno nei confronti degli aspetti ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) sia nel breve che nel lungo termine”.

Sace ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L’azienda può fornire garanzie green per progetti domestici che facilitano il passaggio a un’economia a basso impatto ambientale, promuovendo l’integrazione di cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili.

Il sostegno finanziario da parte di UniCredit e la garanzia green da parte di Sace permetteranno a Nusco di realizzare i suoi piani di crescita e di aderire sempre di più agli obiettivi di sviluppo sostenibile, riflettendo l’impegno dell’azienda nel ridurre l’impatto ambientale e adottare pratiche responsabili in tutti i suoi impianti produttivi.