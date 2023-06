Un’importante sequenza di eventi sismici sta attualmente interessando l’area dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha segnalato, in via preliminare, la registrazione di 4 terremoti con una magnitudo massima di 2.1. Il sisma più significativo, localizzato nella zona di Cigliano nel comune di Pozzuoli (Napoli), si è verificato alle 14:58, ad una profondità di 2.7 km. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha dichiarato che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Protezione Civile locale, sta monitorando attentamente l’evolversi della sequenza sismica in corso. Saranno forniti ulteriori aggiornamenti fino alla conclusione del fenomeno al fine di mantenere la popolazione informata e garantire la massima sicurezza.

L’area dei Campi Flegrei è conosciuta per la sua attività vulcanica e sismica, ed è soggetta a monitoraggi costanti da parte degli esperti dell’Osservatorio Vesuviano. L’obiettivo principale è quello di raccogliere dati accurati e tempestivi sui terremoti che si verificano nella regione, al fine di valutare l’evoluzione del fenomeno e prendere eventuali misure precauzionali per la protezione della popolazione.

La sequenza sismica in atto richiede la massima attenzione da parte delle autorità competenti e dei cittadini. È fondamentale seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali e rimanere vigili riguardo a eventuali aggiornamenti sulle condizioni del territorio. La sicurezza della comunità è la priorità assoluta, e l’Amministrazione comunale di Pozzuoli si impegna a mantenere una comunicazione trasparente e tempestiva per garantire la tutela dei residenti.